Школьник написал сочинение о своей мечте стать киллером

Семиклассник одной из школ в подмосковном Чехове написал в сочинении, что хочет стать наемным убийцей. Ученик объяснил, как будет реализовывать себя в профессии, передает Telegram-канал Mash.

Ребятам задали написать сочинение на тему о профессиональной карьере, которую они для себя видят. Один из учеников написал, что видит себя киллером.

Убивать он собирался плохих людей, например, коллекторов. Описал, как будет менять внешность, покупать оружие, скрываться от полиции.

Прочитав сочинение, педагоги пришли в ужас и связались с родителями школьника. Те отказались прийти в учебное заведение, тогда учителя обратились в полицию. Там начали проверку и планируют побеседовать со школьником. // Фото: Sammy-Sander/Pixabay.com