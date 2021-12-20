Сверхточный тест на клеточный иммунитет к ковиду создали в России

Ученые НМИЦ гематологии при Минздраве России создали тест-систему, которая определяет клеточный иммунитет к коронавирусу. Они экспериментально выяснили, какие фрагменты ковида вызывают Т-клеточный иммунный ответ, передает РИА Новости.

На основе этих научных данных и разработали тест Corona-T-test. Создатели говорят, что его точность достигает 95 процентов.

Исследователи работали более чем с 400 добровольцами, оценивая их иммунный ответ. Ученые нашли 75 фрагментов коронавируса, которые являются мишенями для иммунитета.

Мутации омикрона затронули всего два из них. Поэтому исследователи решили, что они не могут существенно повлиять на защиту, которую дает клеточный иммунитет. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com