Больше 100 новых региональных сервисов появится на Госуслугах

С будущего года на Госуслугах появится больше 100 новых сервисов. Об этом рассказал российский премьер Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Речь идет о региональных услугах, которые можно будет получить с помощью единого портала. Сервисы касаются как граждан, так и бизнеса, отметил глава правительства.

Раньше эти услуги можно было получить лишь на региональных онлайн-площадках либо сайтах соответствующих ведомств. В электронном виде их не предоставляли.

Это, в частности, детские пособия, регистрация прав на недвижимость, техосмотр, прием деклараций о налогах и т.п.

Субъекты РФ также смогут на Госуслугах размещать и другие дополнительные сервисы.

Мишустин заявил, что портал будет предоставлять услуги по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание, предоставлению бесплатного жилья. // Фото: pobedarf.ru