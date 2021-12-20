Полиция и Минтранс ловят безмасочников в автобусах и троллейбусах

Противоэпидемиологические рейды в общественном транспорте проводят регулярно, сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Полиция и сотрудники регионального Минтранса проверяют, как в Петрозаводске соблюдают антиковидные меры в троллейбусах и автобусах, используют ли пассажиры и водители средства индивидуальной защиты.

По всем нарушения масочного режима составляют административные материалы в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Рейды будут продолжены. (фото gov.karelia.ru)