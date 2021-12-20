В России хотят ужесточить наказание для силовиков за пытки

Законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Документ дает детальное и четкое определение тому, что считать пытками. Это даст возможность привлекать к ответственности не только следователей или лиц, проводящих дознание, но и сотрудников ФСИН России.

Авторы законопроекта предлагают лишать свободы на срок до 12 лет представителей власти, совершающих пытки. Этот вид преступления переводится в категорию особо тяжких.

«Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК), - сказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. (фото pixabay.com, vero_vig_050)