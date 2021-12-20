20 декабря 2021, 09:31
Еще четыре человека умерли от коронавирусной инфекции в Карелии
Число жертв пандемии в республике возросло до 1154
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 193 человек, среди инфицированных семь детей.
За все время пандемии в республике заболели 88 032 человек, включая 10 702 ребенка.
За последние сутки поправились еще 208 человек, за все время – 83 210.
Официально подтверждены еще четыре летальных исхода пациентов с коронавирусом. С начала пандемии коронавирусная инфекция уже унесла жизни 1154 человек. (фото pixabay.com, MintBlack4u)