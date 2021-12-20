Экс-депутат Карелии стал героем шоу «Секретный миллионер»

Бывший депутат карельского парламента, бизнесмен Сергей Пирожников стал героем шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница». Об этом он коротко написал в своем аккаунте.

Переехавший в Дубай предприниматель на время забыл о миллионах, сменил солнечную и жаркую атмосферу, вернулся в Россию, где погрузился в мир «сумрака». Несколько дней миллионер Пирожников под видом обычного человека провел в Рязани.

«Говорят, моя серия выходит 20 декабря (время точно не знаю). Самому интересно посмотреть, что получилось, потому что опыт сьемок был прямо крутым. Насколько возможно, все было приближено к реальности, 3 дня были незабываемые»,

- написал Пирожников.

В проекте богачи отправляются в глубинку, где им предстоит несколько дней провести без своих миллионов в незнакомом месте, найти, где переночевать, устроиться на работу и среди незнакомцев обрести друзей, которые помогут им в трудной и безденежной ситуации.

После испытаний секретные миллионеры раскрывают личность и помогают новым друзьям. (фото скриншот)