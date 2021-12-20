Жительницу Карелии поблагодарили за спасение ребенка в Беломорске

В Беломорске поблагодарили женщину, которая осенью спасла мальчика, провалившегося в люк.

Председатель Госкомитета Карелии по ОЖ и БН вручил благодарственное письмо главы региона Ирине Скалиной за активное участие в спасении ребенка.

Инцидент произошел вечером 1 ноября. Мальчик провалился в открытый люк. Женщина схватила палку и спустила ее в колодец, за нее ухватился ребенок. Другой рукой женщина набрала телефон спасателей. Дежурный караул приехал на место и вытащил мальчика.

Благодарность женщине также выразили глава районной администрации и начальник ГКУ «ОПС по Беломорскому району». (фото vk.com)