20 декабря 2021, 08:23
Жительницу Карелии поблагодарили за спасение ребенка в Беломорске
Ирина Скалиной протянула палку провалившемуся в люк мальчику и удерживала его до приезда спасателей
В Беломорске поблагодарили женщину, которая осенью спасла мальчика, провалившегося в люк.
Председатель Госкомитета Карелии по ОЖ и БН вручил благодарственное письмо главы региона Ирине Скалиной за активное участие в спасении ребенка.
Инцидент произошел вечером 1 ноября. Мальчик провалился в открытый люк. Женщина схватила палку и спустила ее в колодец, за нее ухватился ребенок. Другой рукой женщина набрала телефон спасателей. Дежурный караул приехал на место и вытащил мальчика.
Благодарность женщине также выразили глава районной администрации и начальник ГКУ «ОПС по Беломорскому району». (фото vk.com)