Приставы ограничили личный прием жителей Карелии из-за коронавируса

Карельские приставы временно приостановили личный прием посетителей из-за значительного роста заболеваемости COVID-19. Прием граждан и представителей организаций, записавшихся ранее, приостановлен с 1 декабря. Об этом сообщает УФССП по Карелии.

Между тем обращения принимаются в письменном виде. Для этого в управлении и структурных подразделениях установлены специальные ящики для приема корреспонденции.

Также обратиться можно через «Интернет-приемную» или единый портал госуслуг. Руководитель ведомства Олег Гончаров отметил, что для граждан доступен «Интерактивный помощник стороны исполнительного производства», который поможет определить алгоритм действий для решения конкретной проблемы. (фото ugra-news.ru)