Приставы хитростью выманили должника, спрятавшегося в автомойке

Группа розыска УФССП по РК провела целую спецоперацию на автомойке, чтобы задержать должника по алиментам, и сопроводила его к судебному приставу, сообщает сайт ведомства.

Как рассказали в управлении, мужчина задолжал по алиментам более 100 тысяч рублей. Дело находится на исполнении судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района республики. Должник от алиментных обязательств не только уклонялся, но и начал скрываться от сотрудников службы. Его объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий со слов родственников была получена информация о том, что должник проживал на съемном жилье с сожительницей. Позже стало известно, что он может работать администратором на одной из автомоек самообслуживания в Петрозаводске.

Судебные приставы выехали по установленному адресу автомойки, но должник увидел сотрудников службы по наружным камерам видеонаблюдения и заперся в административном помещении. Неоднократные попытки «выкурить» алиментщика из комнаты не увенчались успехом. Должник сидел тихо за запертой дверью и никак не показывал своего присутствия.

Тогда разыскниками была придумана комбинация. Они сделали вид, что удалились с места, причем так, чтобы должник по видеокамерам видел их отъезд. Одновременно с этим другой судебный пристав на личном автомобиле приехал на автомойку - якобы помыть машину. Сотрудник службы демонстративно держал в руках денежную купюру, превышающую возможности терминала по оплате услуги. Разыскник стал пытаться ее «разменять» у других клиентов автомойки – не получилось. Тогда он направился к служебному помещению администратора, и тот, не открывая двери, проявил себя и поинтересовался, в чем проблема.

«Клиент»-разыскник пояснил, что ему необходимо приобрести смарт-карту для оплаты услуги. Должник решил, что это обычный покупатель, и открыл дверь. В этот самый момент разыскник предъявил удостоверение и препроводил должника к судебному приставу-исполнителю.

В отношении должника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Если алиментщик не сделает должных выводов, то будет привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 157 УК РФ (фото сprokopievsk.ru).