Приоритетный инвестпроект реализовывали с серьезными нарушениями

Текст, фото: Антонина Кябелева

2 июля в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей у директора Соломенского лесозавода Андрея Пладова.

Целый день длился допрос одного из самых важных и информированных свидетелей – главного инженера ООО «ТД Промтехмаркет» Романа Алексеева. Фирма "Промтехмаркет" получила субподряд на монтаж электротехнического оборудования нового пеллетного завода – приоритетного инвестиционного проекта, реализуемого Соломенским лесозаводом. Именно Алексеев договаривался с руководством лесозавода о необходимости дать взятку, чтобы ускорить получение разрешения у Георгия Хе на ввод в строй электротехнического оборудования пеллетного завода. Ничего сенсационного Алексеев не рассказал. Но если он говорил правду, то будущее пеллетного завода, как минимум в части электротехники, вызывает серьезные опасения.

Роман Алексеев, в отличие от директора "Промтехмаркета" Артема Мухоморова, за плечами которого только средняя школа, имеет энергетическое образование. В 2019 году он несколько месяцев работал инспектором Ростехнадзора, но ушел из-за низкой зарплаты. Но «корочки» сохранил, после увольнения не стал сдавать удостоверение инспектора. Именно его продемонстрировали Пладову во время итоговой встречи, когда решался вопрос о взятке.

Георгий Хе и его адвокат Михиал Шогин

С обвиняемым Алексеев познакомился уже после своего увольнение из Ростехнадзора. По его словам, на момент реализации проекта пеллетного завода у него не было даже допуска к работе с электротехническим оборудованием. Монтажом сложного оборудования занималась фирма, в которой был единственный штатный сотрудник – главный инженер, не имеющий допуска к работам с электроустановками.

Алексеев подтвердил, что уже в декабре 2022 года – январе 2023 года завод стал выпускать пеллеты, хотя еще не было получено разрешения на ввод в строй оборудования.

По его словам, Хе об этом знал, но «закрыл на это глаза». Роман Алексеев признался, что подделал с помощью фотошопа протокол испытаний оборудования, так как обвиняемый требовал срочно предоставить этот документ.

Главный инженер фирмы "Промтехмаркет" вызвался помочь лесозаводу получить в Ростехнадзоре разрешение в ввод оборудования в эксплуатацию. Правда, Алексеев не был знаком с изменениями законодательства, так что поначалу допускал ошибки при оформлении документов, и обращения от лесозавода несколько раз «заворачивали». Свидетель рассказал, что в подготовке документов ему помогал Хе, консультируя, как правильно подавать заявку. Роман Алексеев обещал его отблагодарить. По его словам, Георгий Хе сообщил, что хочет получить 2,5 миллиона рублей. Подробностями этой беседы свидетель не поделился, утверждая, что инициатива исходила от обвиняемого.

В допросе был один забавный момент. Прокурор Сергей Скворцов поинтересовался, кто придумал схему перечисления денег через фиктивный договор:

«А кто вот эту схему придумал?»

Алексеев ответил, что перечисление денег через фиктивный договор предложил Андрей Пладов. Интересно, что Роман Алексеев говорит, что он не хотел брать деньги наличными, а Пладов в суде, напротив, рассказывал, что изначально с него требовали именно наличные деньги, но он отказался. После поступления на счет "Промтехмаркета" взятки от Пладова, рассказал свидетель, планировалось постепенно в течении двух недель снимать деньги, а затем передать всю сумму Георгию Хе.

7 февраля 2023 года, рассказал свидетель, он встретился утром с инспектором около Ростехнадзора. Георгий Хе вынес ему разрешительные документы без подписей. Алексеев отказался брать неподписанные документы. Тогда, по его словам, Хе отлучился буквально на пять минут и вернулся с документами, заверенными автографами. «На тот момент я был уверен, что это подлинные подписи», - сказал свидетель.

Больше всего в этой истории поражает, как фирму, где трудятся только директор без высшего образования и главный инженер, не имеющий допуска к работе с электрооборудованием, вообще допустили к монтажу сложных электроустановок. Остается только надеется, что весь этот монтаж не «аукнется» лесозаводу проблемами в будущем.