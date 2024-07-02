Глава Карелии дал старт газификации Старой Кукковки

2 июля в микрорайоне Старая Кукковка в Петрозаводске ввели в эксплуатацию новую газораспределительную сеть. В запуске приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, глава города Инна Колыхматова и первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Сергей Петрушенков.

Первым на обширной территории ИЖС, в который на этом этапе пришёл газ, стал дом многодетной семьи Златы Петровской. Злата воспитывает троих детей, и природное топливо существенно облегчит семье ведение хозяйства.

Догазификация для меня – это большой праздник! О действии программы я узнала на сайте Правительства Карелии и в наших местных СМИ. Стоимость отопления за счёт электрического котла в зимнее время отнимала существенную часть семейного бюджета, с подключением газа цена снизится почти в четыре раза. Ко мне уже приходили соседи, узнавали, как организовать газоснабжение в своих домах, фотографировали разводки труб – теперь планируют и сами подключиться в самое ближайшее время,

– поделилась Злата Петровская.

Глава Карелии поздравил многодетную маму с долгожданным подключением газоснабжения.

Испытываю настоящее чувство радости за многодетную семью, которая с подключением газоснабжения ещё на шаг приблизилась к завершению строительства собственного дома. Злата Владимировна сказала, что она сегодня счастлива, а вместе с ней счастливы и мы. Пусть здесь всегда будет мир и уют, как и во всех наших карельских домах!

– сказал Артур Парфенчиков.

По программе социальной догазификации на Старой Кукковке построили порядка 8,2 километра газораспределительных сетей. Это создало техническую возможность подключения к природному топливу 272 домовладений. Кроме того, в микрорайоне завершается строительство ещё одного участка сети протяженностью около 10 км:

Это позволит газифицировать еще 389 домохозяйств. Срок окончания строительства – декабрь 2024 года,

– подчеркнул Сергей Петрушенков.

Отметим, что всего АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» планирует газифицировать на Старой Кукковке 661 домовладение.

Сегодня мы подключили к газу микрорайон Старая Кукковка-2, расположенный между Вытегорским шоссе и железной дорогой. Здесь порядка 90 домов уже заключили договоры на догазификацию. Следом подключим Старую Кукковку-1. Ну, а дальше планируем запустить третью очередь в Университетском городке – объект строился долго, но подошел к логическому завершению. Начнем подключать дома там,

– рассказал руководитель карельского Минстроя Виктор Россыпнов.

Напомним, что отдельным категориям граждан предоставляются субсидии на покупку и установку оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков. Узнать об этом подробнее можно в едином центре предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

//Фото: пресс-служба Правительства Карелии