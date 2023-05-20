Принадлежащую россиянам крытую арену хотят конфисковать финны

Ледовая арена Helsinki Hall может оказаться под управлением мэрии Хельсинки. Она принадлежит попавшим под западные санкции россиянам, передает Yle.fi.

Основные владельцы сооружения сейчас – это олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Оба – в санкционном списке ЕС. Поэтому право на владение заморозили судебные приставы, арену не используют.

- Это единственная крупная концертная площадка в городе, которая может значительно обогатить культурную жизнь Хельсинки,

- сказано на сайте мэрии финской столицы.

Власти города хотят принять отдельный закон, который позволит им взять управление над этим объектом. // фото: CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022