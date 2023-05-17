В Финляндии высказались о дальнейшей работе дипмиссии в России

Дипломатические представительства Финляндии в России продолжат свою работу, несмотря на заморозку счетов. Об этом рассказал глава МИД Суоми Пекка Хаависто, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил министр, 27 апреля стало известно о том, что Россия заморозила банковские счета диппредставительств Финляндии. По его словам, вопрос серьезный, в течение уже пары недель ситуация расследуется. Пользоваться счетами сейчас нельзя, российской стороне отправлена нота.

«У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями. Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть», - подчеркнул дипломат.

Напомним, 4 апреля министерство иностранных дел Финляндии объявило о решении временно закрыть петрозаводское отделение генерального консульства в Санкт-Петербурге. Это объяснили сокращением числа задач подразделения. // Фото: unsplash.com