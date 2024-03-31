Приближается эпидсезон по туляремии

Эпидемиологическая ситуация по туляремии в республике характеризуется как нестабильная, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия.

В 2023 году на территории Карелии зарегистрировано 189 случаев заболевания туляремией, показатель заболеваемости составил – 35,8 на 100 тыс. населения, в том числе 68 случаев у детей до 17 лет (66,87 на 100 тыс.), что в 24 раза выше показателя 2022 г. и в десятки раз превышает показатель заболеваемости в целом по России.

Туляремия – это природно-очаговое острое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник. Инфекция передается человеку или при непосредственном контакте с животными (охота), или через зараженные пищевые продукты и воду, переносится кровососущими (слепень, клещ, комар и др.).

Санитарные врачи рекомендуют, пока не поздно, сделать прививку. Вакцинация выполняется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, проводится с семилетнего возраста.

Прививку можно сделать во множестве учреждений здравоохранения в Петрозаводске и районах, предварительно проконсультировавшись с врачом. Вакцинацию проводят однократно накожно или внутрикожно. Стойкий иммунитет формируется спустя 20-30 дней. После вакцинации от туляремии иммунная защита сохраняется до 5 лет. Если по истечении этого срока человек продолжает входить в группу риска заражения, ему рекомендована ревакцинация. // Фото: Unsplash