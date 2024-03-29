Врач предупредил о нетипичном симптоме аллергии

Во время обострения аллергии из носа может начать течь кровь. Об этом нетипичном симптоме предупредил дерматолог Хамдан Абдулла Хамед, передает Daily Mirror.

Кровотечение из носа возникает, потому что слизистые раздражаются из-за аллергической реакции. Человек постоянно чихает и повреждает нежные ткани носа, сосуды.

Носовые кровотечения порой могут спровоцировать и химические вещества, содержащиеся в спреях против аллергии.

Врач сказал, что при появлении такого симптома надо опустить голову вниз и открыть рот. Помогает также следующий прием: зажать нос немного выше ноздрей и дышать 10-15 минут через рот.

Но если кровотечение слишком сильное и не останавливается, сопровождается головокружением, нужно срочно обратиться в больницу. // фото: freepik.com