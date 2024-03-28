Опасные причины урчания в животе перечислил гастроэнтеролог

Урчание в животе может оказаться не таким безобидным, каким его считают. Чаще всего оно появляется из-за голода, но не всегда, рассказал изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Андрей Констанденков.

Так, в желудке урчит у любителей перекусывать на ходу и при возникающем из-за ярда продуктов вздутии живота. Но это относительно безопасно.

Однако урчание может говорить также о болезнях печени, желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, поджелудочной железы. Это могут быть хронический гастрит, гастродуоденит, холецистит, панкреатит.

Урчание в животе нередко сопровождает вирусные, паразитарные и бактериальные инфекции ЖКТ. Оно может свидетельствовать о синдроме раздраженного кишечника и стрессе в целом. // фото: freepik.com