Женщинам и пожилым людям рекомендовали добавить в рацион халву

Халва – это очень полезный продукт, особенно для пожилых людей и женщин. Она помогает бороться со старением, рассказала «Известиям» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, в халве много витаминов и минералов, антиоксидантов, клетчатки, поддерживающих здоровье сердца и кишечника. Эксперт назвала халву идеальным десертом для пожилых людей и женщин.

При этом у разных видов халвы и полезные свойства различные. Так, в арахисовой много кремния, необходимого зубам, хрящам и сухожилиям. Халва из льняного семени полезна для работы сердечно-сосудистой системы.

Но орехи и семена, из которых изготавливают халву, являются сильнейшими аллергенами, поэтому детям, беременным и аллергикам надо быть осторожнее. // фото: freepik.com