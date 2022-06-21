При закладке фундамента для жилых домов выявлены недочеты

В Беломорске идет возведение двух жилых домов для расселения местных жителей из аварийного фонда. Ход работ проверили сотрудники госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору правительства Карелии, которые выявили недочеты.

На улице Строительной в Беломорске возводятся два пятиэтажных корпуса на 132 и 134 квартиры. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству свайного фундамента здания. Параллельно производятся работы по капремонту наружных сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на этой же улице.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в ходе осмотра специалисты госкомитета выявили незначительные недочеты. Информация о них направлена застройщику. Фото: gov.karelia.ru.