Главу Сосновецкого поселения оштрафовали

В Беломорском районе глава администрации Сосновецкого поселения привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В феврале после проверки исполнения местной администрацией законодательства выявили многочисленные нарушения, касающиеся нерассмотренных жалоб жителей села.

«В связи с чем прокуратурой района главе поселения было внесено представление об их устранении, которое указанным должностным лицом было проигнорировано. В мае возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, наказание по которой – штраф до трех тысяч рублей. Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности»,

- рассказали в пресс-службе прокуратуры. Фото: pxhere.