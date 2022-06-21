Троллейбусы на День города в Петрозаводске будут работать допоздна

Из программы на День города обычно особой популярностью пользуются салют и вечерний концерт. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что горожанам не придется беспокоиться о том, как добираться домой.

График работы троллейбусов продлят, поскольку праздничные мероприятия будут идти до полуночи.

Петрозаводчане смогут доехать на Древлянку, Ключевую, Кукковку, Первомайский и Октябрьский на троллейбусах ПМУП «Городской транспорт».

Власти попросили и частных перевозчиков обеспечить продление работы автобусов.