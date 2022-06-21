21 июня 2022, 15:47
Троллейбусы на День города в Петрозаводске будут работать допоздна
Горожан после праздничного салюта развезут по домам на общественном транспорте
Из программы на День города обычно особой популярностью пользуются салют и вечерний концерт. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что горожанам не придется беспокоиться о том, как добираться домой.
График работы троллейбусов продлят, поскольку праздничные мероприятия будут идти до полуночи.
Петрозаводчане смогут доехать на Древлянку, Ключевую, Кукковку, Первомайский и Октябрьский на троллейбусах ПМУП «Городской транспорт».
Власти попросили и частных перевозчиков обеспечить продление работы автобусов.