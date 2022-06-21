21 июня 2022, 15:47
Общество

Троллейбусы на День города в Петрозаводске будут работать допоздна

Горожан после праздничного салюта развезут по домам на общественном транспорте

Из программы на День города обычно особой популярностью пользуются салют и вечерний концерт. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что горожанам не придется беспокоиться о том, как добираться домой.

График работы троллейбусов продлят, поскольку праздничные мероприятия будут идти до полуночи.

Петрозаводчане смогут доехать на Древлянку, Ключевую, Кукковку, Первомайский и Октябрьский на троллейбусах ПМУП «Городской транспорт».

Власти попросили и частных перевозчиков обеспечить продление работы автобусов.

 

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новости Карелии
Петрозаводск
день города
троллейбусы