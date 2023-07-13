При ремонте школы олимпийского резерва в Карелии украли 280 000 рублей

При выполнении ремонта в спортивной школе олимпийского резерва имени Щелгачева в Кондопоге выявили мошенничество. Подрядчика привлекли к уголовной ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Муниципальный контракт администрация Кондопожского района заключила со строительной организацией в июле прошлого года. Но подрядчик внес в отчетную документацию ложные сведения о виде и стоимости проведенных работ.

Это установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. По их информации, из муниципального бюджета похитили больше 280 тысяч рублей. // фото: pixabay.com