Бензопилу сначала сфотографировали, а когда нашли покупателей – украли

Бензопилу и другие электроинструменты стоимостью более 19 тысяч рублей украли у жителя Лахденпохьи. Оказалось, что вор – подросток, но он очень серьезно подошел к делу, сообщили в МВД Карелии.

Несовершеннолетний рассказал, что заметил хранящиеся под навесом инструменты. Он сфотографировал их и разместил объявление о продаже на популярной интернет-площадке.

Как только нашлись покупатели, подросток похитил имущество и отправил желающим его приобрести. Деньги он потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com