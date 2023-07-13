13 июля 2023, 12:54
Бензопилу сначала сфотографировали, а когда нашли покупателей – украли
Подросток в Карелии сначала позаботился о том, как сбыть украденное
Бензопилу и другие электроинструменты стоимостью более 19 тысяч рублей украли у жителя Лахденпохьи. Оказалось, что вор – подросток, но он очень серьезно подошел к делу, сообщили в МВД Карелии.
Несовершеннолетний рассказал, что заметил хранящиеся под навесом инструменты. Он сфотографировал их и разместил объявление о продаже на популярной интернет-площадке.
Как только нашлись покупатели, подросток похитил имущество и отправил желающим его приобрести. Деньги он потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: www.freepik.com