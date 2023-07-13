Подросток на питбайке вылетел в кювет в Кеми

Авария с участием несовершеннолетнего произошла 12 июля в Кеми. Травмы получил 16-летний байкер, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Подросток без прав сел за руль питбайка и не справился с управлением. Он в 14:00 съехал в кювет, так как не учел особенности транспортного средства и дорожные условия, не выбрал подходящую скорость.

В результате юный водитель получил травмы. Дорожные полицейские ведут проверку этого ДТП. // фото: ГИБДД Карелии