13 июля 2023, 11:45
Происшествия

Стали известны подробности гибели в ДТП маленькой девочки

Семья москвичей потеряла ребенка, остановившись у стелы «Полярный круг»

Подробности смертельного ДТП в Лоухском районе сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии. Погибшая 12 июля восьмилетняя девочка приехала в Карелию с семьей из Москвы.

Жители столицы путешествовали по нашей республике на Peugeot, увидели стелу «Полярный круг» на автодороге «Кола» и остановились, чтобы ее осмотреть.

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил мужчина на Toyota Land Cruise, житель Мурманска. Он экстренно затормозил, но не успел предотвратить столкновение.

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, но девочка вскоре скончалась. // фото: ГИБДД Карелии

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новости Карелии
Лоухский район
смертельное ДТП