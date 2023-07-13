Стали известны подробности гибели в ДТП маленькой девочки

Подробности смертельного ДТП в Лоухском районе сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии. Погибшая 12 июля восьмилетняя девочка приехала в Карелию с семьей из Москвы.

Жители столицы путешествовали по нашей республике на Peugeot, увидели стелу «Полярный круг» на автодороге «Кола» и остановились, чтобы ее осмотреть.

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил мужчина на Toyota Land Cruise, житель Мурманска. Он экстренно затормозил, но не успел предотвратить столкновение.

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, но девочка вскоре скончалась. // фото: ГИБДД Карелии