Маленькую девочку насмерть сбили на трассе в Карелии

Днем 12 июля, в среду, под колесами автомобиля в Карелии погибла 8-летняя девочка. Ее сбил 48-летний водитель на трассе «Кола», пишет «МК».

Несчастье произошло на 1068-м километре автодороги в Лоухском районе в 16:05, семья путешествовала и остановилась около памятного знака «Полярный круг».

Автомобилисты хотели сфотографироваться около стелы, девочка выбежала на дорогу и попала под колеса.

При этом 48-летний водитель из Мурманской области двигался с разрешенной скоростью, он тоже вез семью. Однако затормозить мужчина не успел, ребенок погиб спустя несколько часов от полученных травм. // фото: www.freepik.com