13 июля 2023, 09:33
Одним ударом кулака мужчина в Кондопоге убил знакомого
Жителя Карелии отправили в колонию после того, как он расправился с оппонентом
Двое мужчин поссорились в квартире дома на улице Шежемского в Кондопоге. Один из них ударил другого кулаком в голову, пострадавший скончался, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент случился в июле прошлого года, смертельную травму 40-летнему оппоненту нанес 45-летний местный житель. Мужчина умер через непродолжительное время от закрытой черепно-мозговой травмы.
Убийцу признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Его отправили на 8 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. // фото: pixabay.com