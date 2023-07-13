Одним ударом кулака мужчина в Кондопоге убил знакомого

Двое мужчин поссорились в квартире дома на улице Шежемского в Кондопоге. Один из них ударил другого кулаком в голову, пострадавший скончался, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в июле прошлого года, смертельную травму 40-летнему оппоненту нанес 45-летний местный житель. Мужчина умер через непродолжительное время от закрытой черепно-мозговой травмы.

Убийцу признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Его отправили на 8 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима. // фото: pixabay.com