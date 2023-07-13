Житель Карелии разобрал экскаватор и спрятал в квартире сожительницы

Житель Медвежьегорска нашел в двух километрах от города экскаватор Volvo и разукомплектовал его. Он демонтировал дорогие детали и унес в квартиру своей сожительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Похитителя и запчасти обнаружили, их стоимость оценили в 433 тысячи рублей. Мужчина отдал правоохранителям части экскаватора. Его действия квалифицировали как кражу.

Подсудимого признали виновным, но назначили условное наказание сроком на полтора года с испытательным сроком в один год. // фото: www.freepik.com