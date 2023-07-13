Дачный дом вспыхнул вечером под Костомукшей

Вчера вечером в 19 часов 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши поступило сообщение. В десяти километрах от города на территории дачного кооператива «Чернобылец» произошел пожар в дачном доме.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, горела левая сторона дома, из окон второго этажа валили клубы черного дыма.

За короткое время спасатели сумели остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью. Огнем была повреждена внутренняя отделка на общей площади 50 квадратных метров.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Но не исключено, что он начался с бани, которая встроена в дачный дом. // фото: pixabay.com