Чайки в Сегеже напали на людей

Вчера утром в 10 часов 55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи. Наш источник в экстренных службах сообщил, что это было необычное обращение.

На территории детского садика на улице Бумажников чайки нападали на людей. Оказалось, что так птицы охраняли своих птенцов.

Прибывшим к месту вызова пожарным пришлось ловить детенышей чаек. Только после того, как их переместили за территорию детского садика, взрослые птицы успокоились. // фото: www.freepik.com