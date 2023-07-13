13 июля 2023, 07:50
Происшествия

Чайки в Сегеже напали на людей

Птенцы и дети не поделили территорию – пришлось вмешаться

Вчера утром в 10 часов 55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи. Наш источник в экстренных службах сообщил, что это было необычное обращение.

На территории детского садика на улице Бумажников чайки нападали на людей. Оказалось, что так птицы охраняли своих птенцов.

Прибывшим к месту вызова пожарным пришлось ловить детенышей чаек. Только после того, как их переместили за территорию детского садика, взрослые птицы успокоились. // фото: www.freepik.com

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