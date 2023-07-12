Трех человек спасли из горящего дома в Карелии

Спасателей дважды привлекали в один день, 12 июля, для тушения пожаров в селе Святозеро Пряжинского района.

Первый тревожный сигнал поступил в 03:23. На улице Совхозная горело нежилое помещение, с огнем справились к 04:36.

Затем в 05:56 пожарным сообщили о возгорании в жилом доме на улице Школьная. Огнеборцы спасли трех человек. В 07:27 пожар был ликвидирован. // фото VK-паблик «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»