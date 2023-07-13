13 июля 2023, 11:11
Водитель иномарки в Карелии отвлекся и перевернул автомобиль
Молодой мужчина и пожилая женщина получили травмы в аварии
Утром 12 июля в Пудожском районе произошла авария. Управление Hyundai Solaris потерял 26-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Это было на 517-м километре трассы «Кола» в 11:00, мужчина отвлекся. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.
Водитель и его 57-летняя пассажирка получили травмы, обстоятельства аварии устанавливают. // фото: ГИБДД Карелии