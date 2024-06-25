При регистрации автомобиля больше не обязателен полис ОСАГО

Полис ОСАГО исключили из перечня документов, обязательных при регистрации транспортных средств. Соответствующий закон в окончательном третьем чтении приняла Госдума, передает РИА Новости.

Изменения коснутся постановки автомобиля на государственный учет регистрации, связанной со сменой владельца машины.

Водителям также разрешат при продаже сразу снимать авто с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Госучет транспортного средства также прекращается по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. // фото: freepik.com