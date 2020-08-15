При обрушении на шахте в Воркуте погибли четыре горняка

На шахте «Воргашорская» в Коми в результате обрушения надземной галереи - перехода между помещениями - погибли четверо горняков. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла во время демонтажа перекрытия на шахте. Гибель шахтеров подтвердили в компании «Воркутауголь». По сообщению предприятия, инцидент произошел из-за нарушения требований техники безопасности.

Тела погибших были извлечены из-под завалом. Шахта уже продолжила свою работу.