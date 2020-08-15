Умер телеведущий и режиссер Борис Гершт

Телеведущий и режиссер Борис Гершт умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, в последние годы Гершт много болел. Причина смерти ведущего, однако, пока не известна.

Гершт родился в 1937 году. Закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего поставил несколько спектаклей, в том числе, и в театрах Петрозаводска.

С 1969 года Гершт работал на телевидении. За годы телевизионной карьеры он создал более двух тысяч телепередач, среди которых «Папа, мама, я - спортивная семья», «Пульс планеты», «Петербургские портреты» и другие.