Михаил Ефремов выписан из больницы

Михаил Ефремов выписан из Боткинской больницы Москвы и находится дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Защитник Ефремова рассказал, что еще не виделся с ним и не знает, какой диагноз был поставлен актеру.

Напомним, 11 августа во время заседания суда Ефремова увезли на скорой с подозрением на инсульт. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, артист был помещен в реанимацию. Рассмотрение дела против актера продолжится 18 августа.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.