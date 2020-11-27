Президент России утвердил в должности начальника МЧС Карелии

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 ноября 2020 года Алексей Елисеев назначен на должность начальника Главного управления МЧС по Республике Карелия, сообщает сайт МЧС России.

Как следует из информации на сайте Карельского МЧС, с июня 2020 г. и до вчерашнего дня, полковник внутренней службы Елисеев считался ВРИО.

В Карелию он прибыл из Санкт-Петребурга, где с 2016 по 2020 год нес службу на должности начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России»

Фото с сайта 10.mchs.gov.ru