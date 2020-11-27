Техника вышла на улицы Петрозаводска после снегопада

Техника и мобильные бригады компании «ТехРент» в четверг после снегопада оперативно вышли на улицы Петрозаводска, чтобы не допустить образования наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Дорожные машины чистят проезжие части и обрабатывают их противогололедными материалами. Тракторы чистят тротуары и подсыпают их. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановочным площадкам. В труднодоступных для техники местах уборка производится вручную.

Сегодня ночью в уборке города были задействованы 15 единиц техники, днем - 29 единиц.

Помимо уборки от снега, специалисты подрядчика на этой неделе грейдером профилируют дорогу к свалке бытовых отходов в Орзеге, сообщили в мэрии. Фото пресс-службы администрации города