Преступники нападали на сегежан с пистолетом, жертв жестоко избивали

В Сегеже вынесли приговор молодым людям, которые несколько месяцев терроризировали местных жителей. Их обвиняли в совершении трех разбойных нападений и умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

С октября 2020 года по январь 2021 года 17-летний юноша вместе с 22-летним другом нападали на сегежан. Жертвами становились и подростки. В момент преступления злодеи были пьяны и вооружены пистолетом. По сведениям карельского Следкома, злоумышленники приставляли пистолет к головам потерпевших, чтобы запугать. У жертв они требовали деньги и ценные вещи.

Двух потерпевших они сильно избили, при этом один из разбойников бил металлическими предметами. В декабре 2020 года они напали на 47-летнего мужчину в подъезде. Его жестоко избили. От полученных травм, которые жертве нанес несовершеннолетний металлическим предметом, потерпевший скончался, сообщили в СУ СК по РК.





Суд приговорил к девяти с половиной годам колонии общего режима юношу, которому на момент преступления еще не исполнилось 18 лет. Его приятель проведет девять лет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу. (фото пресс-служба Следкома Карелии)