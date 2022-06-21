Житель Карелии отдал аферистам полмиллиона за несуществующий двигатель

Житель Карелии пришел в полицию после того, как столкнулся в Интернете с обманщиками. 43-летний сегежанин собирался приобрести двигатель для экскаватора-погрузчика. Подходящий товар он нашел на одном из популярных интернет-сайтов, связался с организацией, которая продавала эту деталь.

Менеджеры отправили ему на почту договор и реквизиты для предоплаты в размере 666 000 рублей. Двигатель обещали привезти в течение 25 дней. Мужчина перечислил деньги. На следующий день ему позвонил продавец и сообщил о дефекте у товара и предложил взамен более дорогую модель стоимостью почти в два раза дороже. Житель Сегежи потребовал вернуть ему деньги за некачественный двигатель, но контрагент отказал и более не выходил на связь.

Полиция завела дело о мошенничестве. В МВД призывают жителей Карелии помнить о том, что жулики привлекают жертв выгодными предложениями, а для убедительности отправляют копии документов, которые часто являются подделкой. (фото unsplash.com, NordWood Themes)