Престижную вакансию открыли в Петрозаводске

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии заместителя председателя Петрозаводского городского суда. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Кандидаты могут приносить документы с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Документы принимаются до 2 ноября. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com / Thisis engeneering