В Кондопоге пройдет отраслевая Спартакиада

Спортсмены, которых объединяет не только нацеленность на здоровый образ жизни, но и профессиональная деятельность, задались целью возродить отраслевую Спартакиаду.

В программу Спартакиады-2024 включены соревнования по восьми видам спорта. В апреле в городе Соколе Вологодской области прошел ее первый этап – турнир по волейболу. Принимающей стороной тогда выступил Сухонский картонно-бумажный комбинат — предприятие компании «Объединенные бумажные фабрики». В октябре гостей принимает «Карелия Палп»: в Кондопоге определят сильнейших по двум видам спорта: по плаванию и тяжелой атлетике.

Сорок спортсменов из четырех команд за два дня разыграют пять комплектов наград. В Кондопоге ждут коллег из Сухонского КБК, из филиала Группы «Илим» в Коряжме, из Сегежского ЦБК и, безусловно, представят команду собственную – сборную предприятий группы компаний «Карелия Палп».

Я рад тому, что добрые и здоровые инициативы, такие как отраслевая Спартакиада, поддерживаются обеими заинтересованными сторонами – работодателями и работниками. Ориентир на результат, чувство локтя и сотрудничество в широком смысле – все это важно как в спорте, так и в работе. Взаимовыручка, готовность делиться опытом важны и востребованы во все времена, а такие мероприятия как Спартакиада развивают и делают еще более прочными отраслевые профессиональные связи. Желаю спортсменам удачи и олимпийского задора,

— говорит Юрий Айвазов, генеральный директор «Карелии Палп».

Два следующих этапа Спартакиады предприятий ЦБП пройдут до конца года в Коряжме, где выяснят сильнейших в баскетболе, и в Соколе, где встретятся сборные по мини-футболу.

//Фото: пресс-служба группы Карелия Палп