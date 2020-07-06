Представительство «Промсвязьбанка» открылось в Петрозаводске

ПСБ входит в десятку крупнейших банков России и является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса страны и реализации государственного оборонного заказа. При этом банк оказывает полный спектр услуг как частным, так и корпоративным клиентам. В мае этого года было завершено присоединение к ПСБ Связь-Банка. Сеть насчитывает более 300 точек продаж по всей России. Теперь на этой карте есть офис и в Петрозаводске.

О приоритетных направления, продуктах, цифровых сервисах, мерах поддержки клиентов в период пандемии рассказала региональный директор Операционного офиса "Петрозаводский" ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Ирина Серкова.

- Ирина Владимировна, открытие операционного офиса состоялось в начале мая в разгар пандемии. В это время многие предприятия нашей республики уже испытали на себе суровые последствия коронакризиса. Расскажите, пожалуйста, о мерах поддержки, которые вы сразу предложили в Карелии.

- ПСБ участвует во всех без исключения программах господдержки. Это займы под 0% на выплату заработной платы сотрудникам, предоставление кредитных каникул для заемщиков, потерявших доходы из-за пандемии. А с 1 июня банк открыл прием заявок на льготные кредиты под 2% на возобновление деятельности компаний по государственной программе поддержки предпринимательства.

Одновременно ПСБ разработал собственный пакет мер поддержки для бизнеса. К ним относятся реструктуризация кредитов и кредитные каникулы для предпринимателей из списка наиболее пострадавших отраслей сроком до 6 месяцев, отмена комиссий за обслуживание счетов, снижение комиссий по эквайрингу.

- А какая помощь предусмотрена для населения?

- Это и кредитные каникулы, и предоставление автоматической отсрочки оплаты кредита . После чего клиент возвращается к стандартному графику платежей или обращается в банк за реструктуризацией. При реструктуризации может быть пересмотрен график платежей, уменьшен ежемесячный платеж и увеличен срок выплаты кредита.

- Как ПСБ поддерживает строительный рынок?

- Программа господдержки с минимальным ипотечным процентом призвана сохранить рынок ипотечного кредитования и помочь застройщикам выйти на докризисный уровень продаж. Уже сейчас мы видим изменение соотношения заявок по ипотечным кредитам в пользу новостроек. Это, безусловно, связано с тем, что ПСБ снизил ставку с 6,5% еще на 0,65%. А 18 июня минимальный размер первоначального взноса был снижен с 20% до 15% по этой программе. Таких выгодных условий для приобретения жилья еще не было, и люди спешат ими воспользоваться.

- Мобильный банк ПСБ входит в Топ-10 лучших на российском рынке для ИП и руководителей бизнеса по версии консалтингового агентства Markswebb. Можно предположить, что это направление и дальше будет оставаться приоритетным?

- Банк действительно делает главную ставку на цифровые технологии и дистанционные сервисы. Уже сейчас можно воспользоваться любой нашей банковской услугой удаленно, не выходя из дома. Также мы перевели в цифровой формат подачу многих документов, в том числе и по обращениям за кредитными каникулами, реструктуризацией выданных ранее кредитов. Сегодня все эти вопросы клиенты могут решить онлайн, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания.

- Как вы считаете, такая развитая цифровая инфраструктура оказания банковских услуг будет востребована в Карелии?

- Несомненно! Благодаря ей стать нашими клиентами смогут не только жители Петрозаводска, но и других районов республики. Мы ориентированы на то, чтобы перевести в онлайн максимальное количество сервисов. Это решение полностью оправдало себя в период самоизоляции, но уверена, что и после снятия ограничений наши клиенты захотят продолжить взаимодействие с банком в таком режиме. Это легко, комфортно и безопасно. А для решения индивидуальных вопросов всегда можно обратиться в наш операционный офис по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 10.

Итак, сектор банковских услуг Карелии пополнился крупной кредитной организацией, которая составит серьезную конкуренцию другим игрокам. Будем надеяться, что от этого выиграют и жители, и предприниматели, и экономика республики в целом.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г. На правах рекламы.