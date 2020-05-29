Предсказан бум сельского туризма после пандемии
Эксперт Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили назвал вид путешествий, который будет пользоваться после пандемии коронавируса.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету Handelsblatt, по мнению генсекретаря, в мире ожидается бум сельского туризма. Он считает, что путешественники будут стараться избегать людных мест, в числе которых пляжи и курорты. По данным Пололикашвили, в Испании уже 70% от всех бронирований приходится на поездки в сельскую местность.
Эксперт увидел в прогнозируемой тенденции положительную сторону, поскольку непопулярные среди туристов места начнут получать доходы. По его мнению, в ближайшие годы поездки в горы и деревни будут востребованы. Вдобавок, туристы при выборе направлений для отдыха станут пристальнее обращать внимание на качество местного здравоохранения.
Ранее появились прогнозы открытия международного туризма в России.
Фото: pinterest.dk