Умер старейший мужчина в мире

Самый старый из ныне живущих мужчин скончался в Великобритании. Бобу Уэйтону было 112 лет и 60 дней, он умер в доме для престарелых в городе Альтон, сообщает «Лента.ру».

Уэйтон родился 29 марта 1908 года в английском городе Кингстон-апон-Халл. Он работал инженером и учителем. У мужчины было два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Еще годом ранее Уэйтон самостоятельно ходил в магазин и готовил себе еду. Мужчина шутил, что секрет его долголетия состоит во «всяческом избегании смерти».