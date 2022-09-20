Праздник урожая проведут на площади Кирова в Петрозаводске

День Кегри (0+) или праздник урожая устроят в центре Петрозаводска. Мероприятие пройдет на площади Кирова с 23 по 25 сентября.

В рамках праздника пройдет ярмарка местных производителей. Приобрести овощную, мясную, молочную, рыбную, пчеловодческую и хлебобулочную продукцию можно будет с 12:00 до 19:00, сообщили в региональном Минсельхозе.

24 сентября с 13:00 до 15:00 запланирована праздничная программа, посвященная Дню Кегри, выступление народных творческих коллективов. Также пройдет семейная развлекательная программа, а гостей угостят ухой из форели, приготовленной на открытом огне.

В субботу среди посетителей проведут конкурс «Наш карельский урожай» по трем номинациям: «Картофель-великан», «Свекла-гигант», «Морковь-чемпион». Для участия все желающие 24 сентября с 12:00 до 13:00 могут представить в павильон администрации выращенную на приусадебных участках овощную продукцию (картофель, свекла, морковь). Овощи взвесят и определят самые большие, победителей наградят.

День Кегри - старинный карельский праздник, знаменующий окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это праздник урожая и завершения сезонных сельскохозяйственных работ. (фото unsplash.com, Nina Luong)