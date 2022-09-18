Валаам вошел в десятку главных мест силы России

В России выбирают «места силы». По итогам первого этапа народного голосования, в десятку вошли остров Валаам в Карелии, Столбы выветривания в Коми, Коломна в Московской области, Суздаль, озеро Светлояр в Нижегородской области, остров-град Свияжск в Татарстане, Дербент, Чуйский тракт на Алтае, остров Ольхон в Иркутской области, вулкан Креницына в Сахалинской области. Пока лидирует озеро Светлояр с 23 голосами, за Валаам отдано 19 голосов. Были сняты видеоролики и составлены интерактивные квизы.

В ходе второго этапа голосования определят лидера проекта. Итоги подведут в конце года. Отдать голос можно на сайте проекта.

Проект «Места силы России» нацелен на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории страны, обладающих значимыми историческими, культурными и духовными ценностями. (фото valaam.ru)