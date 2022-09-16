Более 300 школьников из Карелии отправятся в путешествие по России

Школьники из Карелии отправятся в вояж по России в рамках нацпроекта «Культура». 308 учащихся музыкальных школ и школ искусств посетят Псков, Санкт-Петербург и Москву.

По информации регионального министерства культуры, летом Москву уже посетили 44 школьника из Питкяранты и Кондопоги. Они проехали по маршруту «Золотое кольцо. Петр I» через Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад и Москву.

Еще 44 школьника в ближайшее время поедут в Псков. Дети познакомятся с памятниками города, побывают в Пушкинских Горах, Изборске, Печорах, посетят монумент Александру Невскому. А на экскурсии «Великие творцы Санкт-Петербурга» побывают 220 учащихся.



Карелия также принимает детей из других регионов. На этой неделе Петрозаводск посетили школьники из Воронежской области. (источник фото «Петрозаводск говорит»)