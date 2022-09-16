Презентация книг Галины Акбулатовой пройдет в Национальной библиотеке

Галина Акбулатова окончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Работала в газетах, на телевидении и более двадцати лет – в журнале «Север». В 90-е годы была одним из организаторов и участницей ассоциации писательниц «Мария» на российском Северо-Западе. На протяжении двух десятков лет вела проект «Заонежье».

Карельский прозаик, публицист, драматург, является автором нескольких сборников рассказов, множества статей, очерков, эссе.

В течение нескольких лет в Национальной библиотеке Карелии по инициативе Галины Акбулатовой проводятся Читки.