Фестиваль уличного кино пройдет в Петрозаводске

Всероссийский фестиваль уличного кино пройдет в том числе и в Петрозаводске (12+). Зрителей ждут 17 сентября, в субботу, в кинотеатре «Премьер», сообщили в Минкультуры Карелии.

Вход на сеансы бесплатный, нужно только взять в кассе билет в день показа. Фестиваль стартует в 15:00.

Гости кинофестиваля смогут увидеть режиссерский дебют Саши Петрова, картины с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных артистов.

Победителя фестиваля традиционно выберут зрители, они будут «голосовать» при помощи фонариков. Уровень света измерит специальное устройство. Его показания подсчитают во всех городах. Победителю дадут грант - 1 500 000 рублей. // Фото: pxhere.com